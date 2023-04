MotoGP Ducati, Bagnaia sesto nella Sprint: "In gara sarà un'altra cosa"

TERMAS DE RIO HONDO - Il risultato è il massimo che si poteva ottenere, ma nella gara di domenica l'obiettivo sarà sicuramente diverso. Questo il messaggio di Pecco Bagnaia dopo il sesto posto nella Sprint Race al Gran Premio d'Australia, secondo appuntamento stagionale della MotoGP. Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo in carica ha analizzato la mini-gara della vigilia: "E' stata una gara divertente, non avrei fatto qualcosa di più, perché mi sarei dovuto stendere. Sicuramente molti piloti si sono sentiti in dovere di spingere molto, non avrebbe avuto senso spingermi oltre. Il sesto posto è un buon risultato per oggi".