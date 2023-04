MotoGP: trauma cranico per Mir, salta la gara in Argentina

TERMAS DE RIO HONDO - Joan Mir salterà la gara del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda, dopo la caduta nella Sprint Race di sabato, è stato dichiarato non idoneo a correre nella gara domenicale sul circuito di Termas de Rio Hondo per un "trauma cranico e cervicale". Il suo rientro è previsto per il Gran Premio delle Americhe, in programma nel weekend dal 14 al 16 aprile sulla pista di Austin. La partenza oggi è invece fissata per le ore 19 italiane, quando a scattare davanti a tutti sarà Alex Marquez, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Pecco Bagnaia comincerà invece la sua gara dalla terza casella in griglia.