MotoGP, tris Ducati in Argentina: trionfa Bezzecchi davanti a Zarco e Marquez

TERMAS DE RIO HONDO - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team VR46 va subito in testa e non si fa più riprendere a Termas de Rio Hondo, firmando la prima vittoria in classe regina che gli consegna la vetta della classifica dopo il secondo weekend. Seconda piazza per Johann Zarco, mentre a chiudere il podio è Alex Marquez. Quarto un ottimo Franco Morbidelli, che vede sfumare all'ultimo il podio. Chi invece esce deluso dalla tappa sudamericana è Pecco Bagnaia: il campione del mondo finisce nella ghiaia con la sua Ducati e, pur rientrando, non va oltre il sedicesimo posto.