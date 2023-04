MotoGP, Bezzecchi trionfa in Argentina: "Primo in classifica? Non lo sapevo"

TERMAS DE RIO HONDO - Marco Bezzecchi è il protagonista del Gran Premio d'Argentina , secondo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota del team VR46 ha conquistato la prima vittoria in carriera in classe regina, prendendosi anche il primo posto del Mondiale Piloti . Una gioia incontenibile quella del riminese: "Sono contentissimo, non ho parole - ha detto subito dopo il trionfo -. Mi sono svegliato con una sensazione stran a: sapevo di poter essere veloce, ma non mi aspettavo così' tanto. Ero spaventato dalla gara sul bagnato, perché di solito non vado così bene. Oggi è stato fantastico, un feeling incredibile fin dal warm-up. Mi sono goduto la mia moto . E' stata dura, ma molto divertente. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sostengono sempre".

Le emozioni di Bezzecchi

Bezzecchi è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Ero quasi disperato quando ho visto che oggi pioveva, ma già nel warm-up mi sentivo bene. Quando sono partito in gara è stato bellissimo. Per cercare di darmi conforto durante la gara mi parlavo ed è andata bene. Primo in classifica? Non lo sapevo, non riesco a crederci. E' un sogno che si avvera, anche se mancano tantissime gare. La gara di oggi è stata veramente bella. Non so come descrivere le emozioni che ho dentro".