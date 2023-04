MotoGP, Bagnaia deluso: "È una caduta che non mi spiego"

TERMAS DE RIO HONDO - Pecco Bagnaia esce con una grande delusione dal Gran Premio d'Argentina , secondo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota Ducati , in lotta per il secondo posto fino a otto giri dal termine, è finito nella ghiaia chiudendo solo sedicesimo, perdendo il comando della classifica . Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo in carica si è mostrato furioso per l'esito della gara: " Stavo spingendo, era tutto sotto controllo ma ero al limite . Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso perché pensavo di aver capito come non farlo più".

Voltare pagina

"Oggi eravamo veloci, sarebbe stato un weekend perfetto con il secondo posto ma è una caduta che non mi spiego - ha aggiunto Bagnaia -. Questo mi fa proprio inca****e. Può capitare, ma non voglio che accada. Ora testa bassa e lavorare in vista di Austin. Non voglio entrare in un 'mood' negativo, in questo momento mi girano le scatole non sono contento di me stesso e bisogna migliorare".