Quartararo, furia contro Nakagami: “Un kamikaze, è ora di penalizzare”

ROMA - Fabio Quartararo è una furia dopo il Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del mondiale di MotoGP: il pilota della Yamaha si è infatti scagliato contro Takaaki Nakagami, reo di aver centrato in pieno il francese, che fortunatamente non è caduto, ma si è ritrovato a dover ricostruire la propria gara. "Come passo mi aspettavo di andare peggio, invece è stato buono; peccato perché Nakagami è entrato come un kamikaze alla 7 e mi sono ritrovato ultimo. Nel primo giro non avevo perso molto terreno, ma dopo il contatto mi sono ritrovato ultimo. Sulla moto mi sono trovato bene: considerando la situazione in cui ero, la mia gara non è stata male, ma avevo il passo per finire molto più avanti", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Quartararo, che ha poi chiuso al settimo posto. Il campione del mondo del 2021 ha poi rincarato la dose: "È una follia, sono sempre i soliti a fare certe manovre. È ora che in direzione gara si diano una svegliata e comincino a penalizzare".