Bezzecchi come Valentino Rossi, maglia Albiceleste sul podio in Argentina

Marco Bezzecchi ricorderà per sempre il Gran Premio dell'Argentina, in cui ha vinto la sua prima gara in MotoGP; un traguardo importantissimo per il pilota del team VR46, già nominato miglior rookie della classe regina nel 2022, il quale ha seguito l'esempio di Valentino Rossi sul podio di Termas de Rio Hondo. Come fece il Dottore nel 2015 con la maglia di Diego Armando Maradona, infatti, anche Bezzecchi si è presentato ai festeggiamenti con la casacca dell'Albiceleste, nella patria che ha dato i natali non solo al "Pibe de Oro", ma anche alla "Pulce" Lionel Messi. Piloti italiani, calcio e Argentina: un mix vincente che si ripresenta in MotoGP.