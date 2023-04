MotoGP, Morbidelli: “In Argentina sembrava di essere al ranch di Rossi”

ROMA - Il Gran Premio di Argentina di MotoGP ha visto il primo trionfo di Marco Bezzecchi nella classe regina. Un successo arrivato in solitaria, su condizioni di bagnato, che gli ha anche permesso di salire in testa alla classifica piloti. Ma tra i protagonisti indiscussi c'è stato anche Franco Morbidelli , che ha finalmente vissuto un weekend da protagonista con la sua Yamaha, dopo anni di difficoltà. Un exploit improvviso, che lo ha portato a lottare anche con Luca Marini e Francesco Bagnaia, in particolare nella Sprint. "Sembrava proprio di essere al ranch di Valentino Rossi!" , ha commentato, nelle parole riportate dalla MotoGP.

Le parole di Morbidelli

"Siamo buoni amici, lottiamo sempre duramente - ha proseguito il pilota vicecampione del mondo nel 2020 -. Abbiamo un'ottima relazione, non ci tratteniamo mai in pista. Non abbiamo paura di toccarci, o di dire a un altro che ha fatto il co*****e, siamo un bellissimo gruppo. E sì, questo si riflette anche in pista, sulle performance e su come lottiamo tra di noi e con gli altri".