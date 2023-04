MotoGP, Bezzecchi e il commento di Valentino Rossi sull'Argentina

ROMA - Marco Bezzecchi si è preso la scena con la vittoria del Gran Premio di Argentina , la sua prima affermazione in MotoGP , dopo essere stato nominato il miglior rookie nel 2022. Un successo epico, sotto la pioggia, condito da un continuo rimando a Valentino Rossi , che anche dopo il ritiro è comunque una presenza importante, con il lascito rappresentato dalla sua Academy. Lo stesso riminese, in un intervento odierno a Sky Sport, ha raccontato il retroscena dei messaggi scambiati con il Dottore nel giorno della gara di Termas de Rio Hondo: "Vale è stato contento. Ci siamo sentiti prima della gara, gli ho mandato dei messaggi. Non ero tranquillissimo, dopo il warm up gli ho detto che speravo che si asciugasse. Poi a ridosso della gara metto via il telefono e non l’ho più guardato. La sera l’ho ripreso e mi aveva scritto ‘Direi bene comunque anche sul bagnato’ ". Bezzecchi si era anche lasciato andare, sul podio, a un gesto che aveva già fatto proprio Rossi sempre in Argentina, indossando la maglia firmata di Lionel Messi (mentre Rossi indossò quella di Maradona): "Non volevo metterla. Vale ha vinto milioni di gare, io solo una, non volevo fare troppa scena - ammette Bezzecchi -. Poi me l’hanno data firmata, è stato bellissimo".

La crescita e il primo posto in classifica

Come detto, Bezzecchi, fin dal suo arrivo in MotoGP, ha dato segnali di crescita sempre più importanti, fino alla vittoria in Argentina che gli ha anche consegnato la testa provvisoria della classifica: "Sicuramente è stata una crescita sorprendente anche per me, non me l’aspettavo così rapida. Ma dall’anno scorso i ragazzi mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto sentire molto bene, mi hanno dato una mano per andare sempre un po’ meglio. Non mi voglio sbilanciare, sarà difficile lottare per il podio tutte le gare perché ci sono piloti fortissimi e molto più esperti di me, ma intanto un pezzettino l’ho messo lì. Cercherò di essere sempre veloce, e dove avrò la possibilità cercherò di lottare. La classifica? L’ho guardata perché è una cosa che non ti succede molte volte nella vita. Ho anche un po’ goduto, ma è presto, ho pensato a godermi di più la gara. Ma per il team è stato bello, perché si fanno un gran mazzo, e sono solo che contento di provare a dargli queste soddisfazioni", ha concluso Bezzecchi.