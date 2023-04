Ducati, sfatato anche il tabù Argentina: restano solo due piste in MotoGP

ROMA - Marco Bezzecchi è il nome del momento, nel mondo della MotoGP . Il pilota riminese, infatti, ha trovato la prima vittoria in carriera nella classe regina nel recente Gran Premio d'Argentina , salendo anche in testa alla classifica piloti. Ma non solo la prima vittoria personale, ma anche la prima vittoria di una Ducati a Termas de Rio Hondo. Un successo importante anche dal punto di vista storico, visto che aggiunge un altro tassello all'elenco delle piste su cui la scuderia di Borgo Panigale ha posto il proprio vessillo.

Statistiche in Argentina e le due piste in cui manca la vittoria

Fino alla gara di domenica, infatti, la Ducati si era limitata a collezionare un totale di tre podi in Argentina, tra cui il secondo posto dello scorso anno di Jorge Martin. Poi, nel 2020 e nel 2021, il motomondiale non ha fatto tappa in Sudamerica a causa del calendario rivoluzionato dalle esigenze dettate dalla pandemia. In precedenza, Andrea Dovizioso aveva centrato un secondo posto nel 2015 e un terzo posto nel 2019. Ora rimangono solo due piste su cui Ducati non ha mai vinto, ovvero quello di Buriram, in Thailandia, e quello di Mandalika, in Indonesia.