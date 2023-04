MotoGP, Bautista e le Sprint: "Vi spiego perché sono pericolose"

ROMA - La nuova stagione di MotoGP è segnata dalla grande novità delle Sprint: il nuovo format del weekend, che prevede le qualifiche nel sabato mattina, seguite, nel pomeriggio, da questa gara dimezzata, non è stato proposto in maniera graduale, come avvenuto in F1, ma è stato inserito direttamente in tutti i Gran Premi. Una rivoluzione totale, che ha già attirato diverse critiche, sostenendo che spingano i piloti oltre il limite per cercare di entrare nella zona punti; cosa che quindi è stata indicata come la "causa" dei numerosi infortuni avuti già nel primo weekend a Portimao. Ma, dalla Superbike, il campione della Ducati, Alvaro Bautista, con un lungo passato nel motomondiale, ha voluto dare la propria versione ai microfoni di Motorsport.com, sostenendo: "Le Sprint non sono pericolose. Il discorso, semmai, è come il pilota le gestisce: il rischio e il pericolo dipendono dai piloti, non dalla gara o dal format".