MotoGP, niente penalità per Marquez a Austin? Le parole di Ezpeleta

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP si è aperta letteralmente col botto: diversi incidenti già nel primo weekend di Portimao, che hanno portato quattro piloti ad essere assenti anche nel successivo Gran Premio d'Argentina. Tra questi, il caso più discusso è certamente legato a Marc Marquez, riferito all'incidente avuto con Miguel Oliveira: il pasticcio della Direzione Gara nel comminare una penalità allo spagnolo, infatti, ha portato Honda a fare ricorso, con i tempi che potrebbero dilatarsi. A parlarne è stato anche Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna, che ai microfoni di AS ha spiegato: "La FIM ha considerato il caso un tema giuridico e non sportivo, rivolgendosi alla Corte d'Appello della FIM. Nel caso in cui si andrà al TAS, la decisione dovrà essere rinviata con una misura sospensiva. Questo è quello che si fa di solito; a questo punto, se ci vuole più tempo e in mezzo ci sarà una gara, la soluzione normale è quella di posticipare la sanzione". In sostanza, quindi, c'è la possibilità che Marquez corra ad Austin e che il doppio long lap di penalità venga fatto scontare nel GP successivo a Jerez, sempre che nel frattempo sia stata presa una decisione definitiva.