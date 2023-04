Ducati, Martin soddisfatto della Desmosedici GP23: “Base solida”

ROMA - La nuova stagione di MotoGP è appena cominciata, regalando subito forti emozioni; tante le novità, ma una grande certezza: la competitività delle Ducati, con Bagnaia e Bezzecchi a vincere le prime due gare, in Portogallo e Argentina. Quest'anno, non sono solo Pecco ed Enea Bastianini a guidare la nuova Desmosedici GP23, ma anche il team Pramac, con Jorge Martin e Johann Zarco. Proprio lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Motorsport.com delle sensazioni sulla nuova nata di Borgo Panigale: "Finora, siamo stati tutti sfortunati perché ogni sessione si è svolta in condizioni meteo diverse, per cui è stato difficile. Ma siamo soddisfatti, perché abbiamo una buona base che ci permette di essere competitivi su tutti i circuiti. Per questo, siamo fiduciosi anche per la gara di Austin".