MotoGP, Lorenzo: “Penalità Marquez? È nel suo DNA guidare così”

ROMA - La MotoGP si appresta a riprendere il via dopo la breve sosta pasquale, con il Gran Premio delle Americhe in programma nel weekend, ma ancora rimane irrisolta la questione relativa alla penalità inflitta a Marc Marquez per l'incidente causato in Portogallo, e che ha coinvolto anche Miguel Oliveira. Infatti, se la sanzione appare assolutamente corretta, quello che non ha funzionato è la stata la formula usata dagli steward, e che ha portato Honda a presentare ricorso. A dire la sua sull'argomento è stato anche Jorge Lorenzo, che nel corso del programma "El Larguero" su Cadena Ser ha dichiarato: "È il DNA di Marc, che lo porta ad avere sempre il coltello tra i denti. Vuole sempre vincere, ed è per questo che rischia di più. Ma quello che è scritto è scritto, e non può essere cambiato. Non è sicuramente giusto per Marquez, anche se non lo sarebbe nemmeno per gli altri piloti coinvolti. Penso che debba vincere il ricorso".