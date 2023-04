MotoGP, Marc Marquez salta anche Austin: il motivo

Marquez salta Austin: il comunicato

Ecco quindi quanto ha fatto sapere Marquez in una nota: "Ho appena sostenuto una TAC che ha evidenziato come l'osso sia ancora in fase di guarigione. Dopo un confronto con il team guidato dal Dott. Ignacio Roger de Ona, abbiamo deciso di non prenderci alcun rischio, e quindi non sarò presente a Austin. Continuerò la riabilitazione come ho fatto finora, con l'obiettivo di tornare in pista il prima possibile".