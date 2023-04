MotoGP Ducati, Bastianini dà forfait per Austin: scelto il sostituto

ROMA - Il weekend di Austin, che ospiterà il terzo round del mondiale di MotoGP, perde un altro protagonista: Enea Bastianini, infatti, dopo l'infortunio patito nella Sprint di Portimao non è ancora in grado di risalire sulla propria Ducati, e non sarà presente nel GP delle Americhe. Ad annunciarlo è lo stesso pilota riminese, che sui propri social ha scritto: "Ce l'ho messa tutta e ci ho creduto fino ad oggi ma purtroppo il tempo era troppo poco. Non volerò verso Austin, ma oggi sono tornato a sorridere". In Texas mancherà ancora anche Marc Marquez, mentre Miguel Oliveira avrà gli ultimi controlli nella giornata di giovedì per provare a ottenere il via libera.