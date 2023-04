MotoGP Bradl, parole shock su Marc Marquez: "In pista uno str..."

ROMA - Il 2023 doveva essere la stagione della riscossa per Marc Marquez in MotoGP, eppure dopo pochissime ore lo spagnolo è ripiombato nella polemica, a causa dello sconsiderato errore commesso in Portogallo, in cui ha centrato Miguel Oliveira, provocando l'infortunio di entrambi. L'otto volte campione del mondo è costretto a saltare anche il round di Austin, in cui verrà sostituito dal pilota di riserva Stefan Bradl. Il tedesco, in un recente intervento a Servus TV, non si è certo risparmiato nel descrivere il comportamento del compagno: "È un tipico problema di Marc, che a volte vuole molto più di quanto sia davvero possibile. Vedendo alla sua vasta esperienza, è troppo impaziente. Non voglio dire che gli altri piloti debbano avere paura di lui, ma di certo devono stare attenti. In pista è davvero uno str***o".