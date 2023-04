Ducati, Bagnaia verso Austin: "Deluso dall'Argentina, qua voglio vincere"

ROMA - Pecco Bagnaia cerca di voltare subito pagina dopo lo zero nel Gran Premio d'Argentina, arrivato dopo una caduta nella seconda metà di gara. Nel weekend in arrivo la MotoGP sarà ad Austin per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2023, a cui si arriva con Marco Bezzecchi che ha scavalcato proprio il campione in carica in vetta alla classifica piloti. Nella tappa a stelle e strisce, quindi, il pilota Ducati punta all'immediato riscatto: "Sono contento di tornare in pista ad Austin questo fine settimana - le sue parole ai canali ufficiali della scuderia emiliana -. Il GP delle Americhe è uno dei miei appuntamenti preferiti ed il circuito è molto particolare. In passato siamo sempre stati piuttosto veloci qui e penso che potremo fare bene anche quest’anno. Sono ancora deluso per la caduta in Argentina e voglio lasciarla alle mie spalle e tornare a lottare per la vittoria nelle gare di sabato e domenica".