MotoGP, penalità Marquez: arriva la decisione della Corte d’Appello

ROMA - Marc Marquez ha iniziato la stagione 2023 di MotoGP letteralmente col botto: nella prima gara a Portimao, infatti, si è reso protagonista del gravissimo errore che lo ha portato a centrare in pieno Miguel Oliveira (oltre a colpire anche Jorge Martin), provocando l'infortunio di entrambi. A fine gara, puntuale, è arrivata la penalità di due long lap penalty, ma la dicitura specificava che tale sanzione andava scontata in Argentina. Gran Premio a cui Marquez non ha partecipato proprio per infortunio (il pilota della Honda salta anche Austin), e per questo la direzione gara aveva modificato la penalità, che va ora scontata "alla prima gara utile". Un cambio di parole che trovato l'opposizione della Honda, la quale ha presentato ricorso alla Corte d'Appello. L'organo si è ora pronunciato sul caso.