MotoGP, FP1 Americhe: comanda la Ducati di Marini, settimo Bagnaia

AUSTIN - Luca Marini è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team VR46, sul circuito di Austin, firma il crono di 2:03.250, precede la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati del team Pramac guidata da Johann Zarco. Quarta posizione per Alex Marquez, davanti a Jack Miller e Jorge Martin. Non va oltre il settimo posto il campione del mondo Pecco Bagnaia, in cerca di riscatto dopo la caduta in Argentina.