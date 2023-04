Austin FP2, Ducati comanda con Martin e Bagnaia: Bezzecchi in Q1

AUSTIN - Jorge Martin è il più veloce nelle FP2 del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota del team Pramac ha infatti fermato il cronometro in 2:02.178, precedendo di 63 millesimi Francesco Bagnaia, per una doppietta Ducati a comandare il turno. A completare il podio virtuale delle sessioni combinate è Alex Rins con una sorprendente Honda, davanti a Luca Marini. L'altro pilota della VR46, nonché leader del mondiale, Marco Bezzecchi, è invece finito fuori dalla top-10, e dovrà quindi passare dalla Q1 in qualifica.