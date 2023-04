Diretta qualifiche e Sprint MotoGP Americhe 2023: dove vederle in tv

AUSTIN - Tutto pronto per le qualifiche del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si torna in pista sul circuito di Austin, dove mancheranno ancora, tra i protagonisti, Marc Marquez (alle prese anche con la Corte d'Appello per tentare di eliminare la penalità) ed Enea Bastianini, entrambi per infortunio. Si comincia alle 17:10 con le ultime prove libere, mentre alle 17:50 e alle 18:15 il via, rispettivamente, a Q1 e Q2 per definire la griglia di partenza della Sprint, che scatterà alle ore 22. La giornata sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208) e in streaming su NowTV e Sky Go. Mentre in chiaro, le qualifiche e la Sprint saranno trasmesse in diretta su TV8.