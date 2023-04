Austin qualifiche, pole Bagnaia con Ducati davanti a Rins

AUSTIN - Francesco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio delle Americhe, terzo round del mondiale di MotoGP. Alle sue spalle un sorprendente Alex Rins con la Honda LCR, mentre a completare la prima fila è Luca Marini. Il prossimo appuntamento è alle ore 22 con la Sprint. Il campione del mondo in carica è stato anche protagonista di un siparietto con Alex Marquez, che voleva prendere il torinese come riferimento, salvo poi scivolare e doversi "accontentare" del quarto posto in griglia. Settimo posto, e quindi terza fila, per Fabio Quartararo.