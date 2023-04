Scintille Ducati a Austin: Alex Marquez imita Marc, la reazione di Bagnaia

AUSTIN - Le qualifiche del GP delle Americhe hanno visto Francesco Bagnaia ottenere la sua prima pole in questa stagione di MotoGP. Pecco ha dovuto anche far fronte al "fuoco amico", visto che Alex Marquez, sulla Ducati del team Gresini, ha provato a contendergli fino alla fine la prima posizione. Per farlo, ha fatto ricorso anche a una tecnica spesso contestata e ultimamente molto usata dal fratello Marc, ovvero aspettare il pilota di punta per poi prenderlo come riferimento nel giro veloce. Ne è nato un vero e proprio teatrino, cominciato già dai box: Bagnaia, infatti, si è accorto subito delle intenzioni dello spagnolo, smarcandosi; ma Marquez non si è arreso e per circa quattro volte si è riproposto sulla coda del campione in carica. Dai box, uno sconsolato Davide Tardozzi ha osservato la scena scuotendo la testa. Alla fine, dopo un errore di Pecco, è arrivata anche la caduta di Alex, ponendo fine alla contesa, con l'italiano che ha anche fatto segnare il record della pista.