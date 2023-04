MotoGP Ducati, Bagnaia trionfa a Austin: “Sprint perfetta”

AUSTIN - Francesco Bagnaia ritrova il sorriso dopo essersi aggiudicato la Sprint del Gran Premio delle Americhe, in una sessione comandata dal primo all'ultimo giro, rispondendo immediatamente a un primo tentativo di un coraggioso Alex Rins sulla Honda. Il campione in carica della MotoGP ha così riscattato il weekend di Termas de Rio Hondo, concluso con una caduta ingenua, che gli è costata la testa della classifica piloti. "È stata una gara Sprint perfetta, sono partito bene e ho cercato da subito di spingere e fare il passo, e questo è stato sufficiente per creare il vuoto", ha dichiarato il pilota della Ducati al termine della sessione.