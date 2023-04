Ducati, disastro Bagnaia a Austin: seconda caduta consecutiva per Pecco

AUSTIN - Incredibile colpo di scena a 13 giri dal termine della gara del Gran Premio delle Americhe , terzo appuntamento del mondiale di MotoGP : Francesco Bagnaia , infatti, è finito a terra con la sua Ducati mentre comandava il gruppone. Una scivolata che non ha lasciato scampo al campione del mondo in carica, il quale ha perso il controllo della sua Desmosedici nel momento di approcciare Curva 3, che dà il via al celebre "serpentone" del circuito texano. A questo punto, è Alex Rins a prendersi la testa della corsa con un buon vantaggio su Quartararo e Marini.

Bagnaia, seconda caduta consecutiva

Altro pesante "zero", quindi, per Bagnaia, che era già caduto nel precedente GP, sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo. In Argentina, Pecco fece un grande mea culpa, nonostante la caduta fosse comunque arrivata in condizioni meteo difficili: questo di Austin appare uno scivolone ancora più evitabile, che costa molto in termini di classifica mondiale.