MotoGP Ducati, Bagnaia e l’errore a Austin: “Non me lo spiego”

AUSTIN - "È difficile accettare la seconda caduta di fila senza un motivo, per me è difficile dare una spiegazione. Ci metto la faccia, sono il pilota e se sono caduto è perché ho commesso un errore. Ma vorrei capire qual è stato, questo errore". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l'errore che ha portato alla caduta nella gara di Austin, la seconda per il pilota della Ducati dopo quella in Argentina. "Lo chiederò al team perché non sto capendo come sia possibile fare 60/80 giri in tre giorni, fare sempre la stessa cosa e cadere il giorno della gara senza fare nulla di diverso", ha aggiunto Pecco, che davvero non si da pace per questo secondo "zero" consecutivo.