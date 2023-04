Marini 2° a Austin: Valentino Rossi festeggia il primo podio del fratello

AUSTIN - Il Gran Premio delle Americhe , terzo round del mondiale di MotoGP , ha visto per la prima volta Luca Marini salire sul podio della classe regina, conquistando il secondo posto alle spalle del solo Alex Rins, abile nell'approfittare della caduta di Francesco Bagnaia per trovare la seconda vittoria in carriera in MotoGP a Austin. Il traguardo di Marini è stato festeggiato anche dal fratello Valentino Rossi , che ha assistito alle gesta del classe '97 dal divano, pubblicando poi una storia Instagram scrivendo "Vai Luca, grande gara!" .

Le parole di Marini dopo Austin

“Il podio era solo questione di tempo perché mi sento benissimo già da inizio stagione, ma non s’incastravano mai tutti gli astri. Oggi invece è andato tutto bene, ho cercato di rimanere tranquillo alla prima frenata proprio perché sapevo di avere un ottimo passo - ha commentato Marini al termine della gara -. Ci voleva questo risultato, anche se non ho mai smesso di credere alla vittoria, perché solo negli ultimi tre giri mi sono reso conto che Alex era inarrivabile. Dobbiamo tutti continuare a crescere, io in primis. Quest’anno mi sento molto migliorato come pilota e come persona, sono cresciuto molto rispetto al 2022 e siamo alla terza gara, quindi mi aspetto di continuare a migliorare ed essere ancora più forte“.