MotoGP, Marini-Rins come con Valentino Rossi: “Ho cercato la vendetta”

ROMA - Alex Rins si è aggiudicato la gara del Gran Premio delle Americhe al termine di un ottimo weekend, in cui il pilota della Honda è riuscito ad essere competitivo fin dalle qualifiche, perdendo solo il confronto con Bagnaia. Ma la caduta di Pecco nella prima metà di gara, ha spianato la strada all'ex Suzuki per conquistare il secondo trionfo in carriera ad Austin, dopo quello nel 2019, vinto davanti a Valentino Rossi. Un duello "in famiglia" rinnovato quest'anno, visto che sul secondo gradino del podio è salito Luca Marini (tra l'altro, al primo podio in carriera in MotoGP). Una coincidenza curiosa, sulla quale i due piloti sono stati interpellati in conferenza stampa.