MotoGP, Alex Marquez invoca penalità a Martin: "Ogni volta una lotteria"

ROMA - Doveva essere un weekend da grandi opportunità, invece Alex Marquez torna a casa dall'appuntamento di Austin di MotoGP con zero punti all'attivo a causa delle cadute in Sprint e nella gara domenicale. Mentre la prima è stata frutto di un'indisposizione, la seconda è arrivata dopo essere stato colpito da Jorge Martin, appena alla terza curva. Un incidente di gara, che però per il pilota del team Gresini basta per una penalità, come dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "Sono cose che succedono: lui ha fatto un errore alla 2 e ha provato a recuperare. Sono cose che possono succedere a me. Non so se fosse da penalità, ultimamente con la Direzione Gara è una lotteria, a volte la danno a volte no, non c’è uniformità. Dal mio punto di vista è penalità, se fai un errore si paga, ma non è compito mio decidere. C’è un regolamento, ma si va ad interpretazione, e questo è un problema perché tante volte le decisioni sono diverse".