MotoGP, Biaggi e la verità su Valentino Rossi: "Ci siamo odiati, ma..."

ROMA - La rivalità tra Max Biaggi e Valentino Rossi ha segnato in maniera indelebile la storia recente della MotoGP, tra due campioni capaci di polarizzare l'opinione pubblica, e di dare vita a un duello sempre acceso e spesso anche oltre i limiti. Tra i duelli più iconici, spicca sicuramente quello di Welkom, prima gara del 2004 vinta dal Dottore, che ha in quell'occasione fatto segnare un record finora ineguagliato: Rossi, infatti, finora è stato l'unico pilota capace di vincere l'ultimo Gran Premio di una stagione e il primo di quella successiva con due costruttori diversi, nella fattispecie Honda e Yamaha. Nella giornata di ieri, 18 aprile, la MotoGP ha ricordato il 19esimo anniversario dalla gara in Sudafrica, e Biaggi ha condiviso il ricordo postando un messaggio significativo del rapporto con Valentino Rossi.