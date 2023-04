MotoGP, Honda gonfia il petto: "Abbiamo risposto alle critiche"

ROMA - Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP ha visto Honda tornare protagonista con la splendida vittoria di Alex Rins. Il pilota spagnolo ex Suzuki, infatti, si è confermato perfettamente a suo agio sulla pista texana, riuscendo a portare a casa un risultato notevole, considerando i numerosi problemi della Honda in questo momento storico. Eppure, Alberto Puig, nella nota diffusa ogni settimana sull'ultima gara, non ci sta: "Se vogliamo dare un giudizio all'ultimo weekend, è innegabile che si tratti di un fine settimana molto positivo. L'obiettivo che ci prefissimo per ogni fine settimana è quello di portare una Honda davanti a tutti. Abbiamo dimostrato di avere un ottimo potenziale, nonostante ultimamente questo venga messo in discussione dall'esterno".