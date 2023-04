Ducati, Dall’Igna e la lezione di Austin: “Mai dare nulla per scontato”

ROMA - Il weekend di Austin è stato agrodolce per Ducati , che dopo i risultati positivi di veenrdì e sabato, ha dovuto fare i conti con la caduta di Francesco Bagnaia in gara , a cui ha comunque fatto da contraltare il primo podio di Luca Marini nella classe regina. A commentare tutti i temi dell'appuntamento texano di MotoGP è stato Luigi Dall'Igna : "Un finale amaro dopo aver dominato qualifiche e Sprint con una prestazione solida". Una caduta, quella di Bagnaia, "inaspettata, quando tutto sembrava sotto controllo".

Ducati, Dall'Igna sottolinea gli aspetti positivi

Come sottolinea il direttore generale nativo di Schio, però, non è il caso di abbattersi e lasciarsi andare a commenti dannosi: "Al contrario, dobbiamo trarne insegnamento con umiltà e con la consapevolezza che nulla può essere dato per scontato, che superarsi è difficile e va guadagnato contro avversari così forti. Dobbiamo andare avanti e, con un rinnovato spirito di squadra, pensare solo al prossimo Gran Premio. Questo campionato sarà lungo e combattuto". I sorrisi arrivano dal Mooney VR46 Racing Team, con il secondo posto di Luca Marini (e Marco Bezzecchi che consolida il primo posto in classifica): "Marini ha fatto una splendida gara, premiata con il primo podio di una carriera in continua crescita, ancor più grazie alla personalità e alla sicurezza di sé che ha mostrato in pista e che confermano l'ottimo lavoro del team VR46".