"MotoGP? No grazie, in Superbike mi diverto di più": la scelta

ROMA - Toprak Razgatlioglu è al centro del dibattito nel mondo delle due ruote, per un suo possibile passaggio dalla Superbike alla MotoGP. Uno scenario ipotizzato già nel 2021, dopo che il turco vinse il titolo delle derivate di serie, ma poi scartato perché non si sentiva abbastanza pronto. Ora, anche in ottica di un possibile cambio con Franco Morbidelli, la cui posizione in Yamaha è in bilico, Razgatlioglu ha svolto dei test a Jerez proprio con la M1 del costruttore giapponese. Parlando ai microfoni di Motorsport.com, Razgatlioglu ha evidenziato un possibile cambio di idea sulla sua voglia di cambiare: "La posizione della seduta è insolita, molto in alto; così non sentivo bene l'anteriore e facevo fatica a curvare. Non ero seduto bene. Sì, mi sono divertito in entrambi i giorni, ma guido una Superbike da molti più anni, e per me rimane più divertente, perché mi siedo di più sulla moto".