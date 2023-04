Ducati, il rimpianto di Tardozzi per il Mondiale 2020

ROMA - Nel 2022, Ducati è tornata a conquistare un titolo piloti in MotoGP grazie alla rimonta di Pecco Bagnaia. Il Mondiale mancava nella bacheca della casa emiliana dal 2007, anno in cui a imporsi era stato Casey Stoner. Nel 2020 è arrivato il primo successo nel campionato dei costruttori dopo il digiuno, ma tra i piloti Andrea Dovizioso ha chiuso solo in quarta posizione. Su quell'annata particolare condizionata pesantemente dal Covid è tornato Davide Tardozzi, team manager di Ducati.