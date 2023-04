MotoGP Ducati, Bastianini torna in pista a Misano: "Ci vediamo a Jerez"

ROMA - Enea Bastianini si prepara al rientro in MotoGP. Dopo l'infortunio alla scapola destra, che lo ha tenuto lontano dalla pista nelle tappe in Argentina e Stati Uniti, il pilota Ducati punta il Gran Premio di Spagna per riprendere la sua prima stagione con la scuderia di Borgo Panigale. In vista di Jerez, il classe 1997 ha effettuato alcuni test sul circuito di Misano in sella alla Panigale V4 alla presenza del team manager Davide Tardozzi e del collaudatore Michele Pirro, che ha sostituito Bastianini ad Austin chiudendo undicesimo.