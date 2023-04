MotoGP, Marquez salta anche Jerez: il comunicato

ROMA - Marc Marquez non sarà presente nemmeno nel Gran Premio di Spagna a Jerez, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP. È quanto annunciato dalla Honda in un comunicato, in cui spiega che l'otto volte campione del mondo si è sottoposto a un controllo medico per la frattura al metacarpo della mano destra rimediata a Portimao: "il progresso clinico e radiologico è soddisfacente, ma "vista la natura della frattura e il tempo passato [...] il team medico ha deciso di proseguire con il recupero e la preparazione nelle prossime settimane, per provare a tornare per il GP di Francia tra il 12 e il 14 marzo". Contestualmente, è stato scelto il sostituto: sarà Iker Lecuona, pilota di Superbike con un recente passato nel motomondiale.