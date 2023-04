Ducati, Bastianini pronto a rientrare a Jerez: “Punto ai primi 10”

ROMA - Enea Bastianini tornerà in sella alla sua Ducati a Jerez de la Frontera , quarto appuntamento del mondiale MotoGP. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota Riminese ai microfoni di Sky Sport 24 : "Le ultime indicazioni sono state buone, l’ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre-Austin - ha detto Bastianini - Non ho tentennato, partirò per Jerez anche se non sono al cento per cento. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre".

Ducati, Bastianini fissa l'obiettivo a Jerez

Sul rientro in gara, il classe 1997 ha poi aggiunto di voler tentare a conquistare la zona punti: "Proverò a portare a casa qualche punticino - ha proseguito Bastianini - Sarò contento se riesco a stare nei primi dieci, sarebbe un bel risultato. So che mi daranno molto noia le curve a destra e a Jerez ce ne sono abbastanza. Speriamo gli antidolorifici facciano effetto. Sono più tranquillo per la Sprint che per la gara normale". Viene dunque ripagata la scelta di saltare il GP di Austin per tornare ad essere competitivo già in Spagna: "Non esserci stato in America è stata dura - ha proseguito ancora Bastianini - ma credo che quella di saltare il Gran Premio sia stata la decisione più saggia". E in effetti il lavoro svolto dopo l'incidente di Portimao ha consentito al riminese di poter tornare in tempi record. Per non perdere un treno, quello della corsa al titolo, che vedrà Bastianini tra i sicuri protagonisti della stagione.