Ducati, Bagnaia oltre le cadute: "A Jerez obiettivo tornare a vincere"

ROMA - Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, nel corso di un'intervista rilasciata tramite i canali ufficiali della Ducati a pochi giorni dal via del Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez de la Frontera, si è detto molto carico nonostante le due cadute rimediate in Argentina e Texas: "Arriviamo da due gare nelle quali avrei potuto ottenere punti importanti e invece sono caduto, ma proprio per questo motivo sono molto motivato a fare bene. Scenderò in pista in questo fine settimana come ho sempre fatto, con lo scopo di giocarmi ancora una volta la vittoria".