MotoGP Ducati, Bastianini ha il via libera: ufficiale la presenza a Jerez

ROMA - Si è ufficialmente concluso il calvario di Enea Bastianini , costretto di fatto a saltare tutti i tre appuntamenti iniziali del mondiale di MotoGP : il pilota della Ducati , infatti, ha ottenuto il via libera, e sarà regolarmente presente nella griglia di partenza di Jerez, sede del Gran Premio di Spagna. Il pilota riminese si è infatti sottoposto, in mattinata, a un controllo da parte dei medici della federazione, che ne hanno potuto constatare la buona forma fisica, sufficiente per essere dichiarato FIT.

Bastianini torna a Jerez dopo l'infortunio

L'ex alfiere del team Gresini si era infortunato nel primo weekend stagionale, in Portogallo, dopo un contatto fortuito con Luca Marini, rimediando la frattura composta della scapola destra. Bastianini, infatti, è stato costretto a saltare anche gli appuntamenti in Argentina e in Texas. Ora, per la tappa spagnola, il ritorno in pista per provare a segnare i primi punti del proprio campionato, anche se l'obiettivo di gara non può certo essere quello di lottare fin da subito per la vittoria.