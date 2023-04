MotoGP, Marquez: "Rischio troppo alto, anche se ho fatto di tutto per Jerez"

ROMA - Marc Marquez non sarà presente nemmeno a Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGP, dato che la frattura alla mano destra rimediata a Portimao non è ancora del tutto guarita. Lo spagnolo della Honda ha quindi fornito un aggiornamento sul suo stato di salute, spiegando come i medici lo abbiano messo davanti a un bivio in cui la scelta era molto facile: "Ho provato a recuperare in quattro settimane, ma onestamente i medici mi hanno sempre avvertito che ce ne sarebbero volute tra le sei e le otto. Dopo la tac di martedì, mi hanno detto che sarebbe stato troppo pericoloso. Il rischio maggiore non era cadere, ma che la sola pressione sul manubrio avrebbe potuto rompere di nuovo l'osso. Questo perché è una frattura piccola, ma in un punto fondamentale per la stabilità del pollice, che è decisivo anche in fase di frenata. Se si fosse rotta ancora la mano - continua Marquez -, il problema non sarebbe stato per altre tre settimane, ma forse per tutta la mia carriera. Per cui è stata una scelta facile da fare, quella di saltare Jerez".