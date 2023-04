MotoGP, FP1 Jerez: exploit Pedrosa davanti a Martin, Bagnaia 9°

JEREZ - Dani Pedrosa è il più veloce nelle FP1 del Gran Premio di Spagna 2023, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP; sul tracciato di Jerez, il collaudatore della KTM, che gode di una wild card, ha chiuso con il tempo di 1:36.770, precedendo di 34 millesimi Jorge Martin su Ducati Pramac. Il podio della sessione viene completato da Takaaki Nakagami, su Honda, a precedere Luca Marini, Aleix Espargaro e Brad Binder. Nona posizione per Francesco Bagnaia, che nell'ultimo tentativo rientra in top-ten, obiettivo minimo in vista delle FP2 del pomeriggio.