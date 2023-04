Bastianini ko, salta Jerez! Che succede ora in Ducati

JEREZ - Enea Bastianini non correrà il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota della Ducati, che aveva iniziato il weekend sul circuito di Jerez, si è dovuto nuovamente fermare dopo aver avvertito nuovamente dolore per via dell'infortunio alla scapola, arrivato in occasione della prima Sprint effettuata in Portogallo. Una caduta, infatti, aveva impedito all'ex Gresini di prendere parte già alla prima tappa del 2023, tenendolo poi lontano dalla pista. A spiegare la situazione è stato il team manager Davide Tardozzi: "Enea ha troppo male, sarebbe assurdo prendersi dei rischi - le sue parole a Sky Sport -, purtroppo non riesce a resistere più di qualche giro, quindi non ha senso fare la gara".