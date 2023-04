Ducati, Bagnaia e le cadute: "Valentino Rossi mi ha detto..."

JEREZ - Pecco Bagnaia festeggia il secondo posto nella Sprint del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento stagionale della MotoGP. Il campione del mondo della Ducati, dopo la caduta di Austin, riparte in classifica e si avvicina a Marco Bezzecchi, fuori dalla zona punti nella mini-gara del sabato (ora Pecco è a -3). Un'ottima ragione per gioire dopo il risultato ottenuto: "Sono felicissimo - le sue parole dopo la Sprint -. Stamattina il mio feeling stava già migliorando, però non era abbastanza. Il mio team ha lavorato benissimo. Stavo perdendo nel terzo settore ma siamo stati competitivi, e non era facile. Sono felicissimo, più di così non si poteva fare".