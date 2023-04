Quartararo shock: "Yamaha sveglia! Il team dorme, nessuno si incazza"

JEREZ - Un sabato nero per Fabio Quartararo nel Gran Premio di Spagna , quarto appuntamento stagionale della MotoGP . Nella vigilia della gara sul circuito di Jerez, il francese ha chiuso la qualifica con il suo peggior risultato in classe regina, ottenendo la sedicesima posizione , mentre nella Sprint del pomeriggio non è andato oltre il dodicesimo posto . Dopo la mini-gara è arrivato lo sfogo del campione del mondo 2021, che nella giornata decisiva sarà chiamato a una difficile rimonta.

La rabbia di Quartararo

"Ho fato un bel primo giro alla prima partenza - le sue parole -. Alla seconda partenza sono partito peggio. E’ stato difficile, poi quando stiamo dietro ad un pilota non possiamo fare il nostro ritmo. Il feeling in questo weekend non c’è, soprattutto nel giro veloce. Anche stando settimo non posso fare molto, non posso superare ed è veramente difficile. Il problema è che il team sta dormendo. Non c’è nessuno che si incazza. Non ho tante cose da provare nel test, non stiamo abbastanza carichi e questo manca alla squadra".