Diretta gara MotoGP, GP Spagna 2023: dove vederla in tv

JEREZ - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Spagna, valevole per la quarta tappa stagionale della MotoGP. A partire dalla pole position sarà Aleix Espargaro, mentre Francesco Bagnaia, alla ricerca di un risultato importante le due cadute in Argentina e in Texas, partirà dalla quinta casella. La gara sul circuito di Jerez sarà trasmessa dalle ore 15 in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in chiaro su TV8.