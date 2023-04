MotoGP Jerez, paura per Quartararo e Oliveira: bandiera rossa

JEREZ - Grande spavento nelle primissime fasi del Gran Premio di Spagna , quarto appuntamento del mondiale di MotoGP . Sul tracciato di Jerez, infatti, dopo appena due curve, ecco subito un incidente che ha coinvolto diversi piloti: si tratta di Fabio Quartararo , Miguel Oliveira e, in maniera ridotta, anche Marco Bezzecchi . Le conseguenze più gravi, infatti, le hanno avute i primi due: in particolare, è stato il francese della Yamaha a perdere il controllo della propria moto , falciando il portoghese e finendo nella ghiaia, rimanendo a terra.

MotoGP, bandiera rossa dopo l'incidente Quartararo-Oliveira

Quartararo, provando a recuperare terreno dopo essere partito tra le retrovie, sembra aver azzardato nel provare a infilarsi tra Oliveira e Bezzecchi, non trovando spazio e colpendo il pilota dell'Aprilia. Dopo qualche secondo, la gara è stata interrotta con una bandiera rossa, per permettere ai sanitari di assistere i piloti; fortunatamente, entrambi sono rimasti sempre coscienti. Quartararo si è alzato sui propri piedi e sembra pronto a ripartire, mentre Oliveira, che ha accusato un problema agli arti superiori, è sulla via verso il centro medico per valutarne le condizioni fisiche. Quartararo è stato poi penalizzato con un long lap penalty per guida irresponsabile.