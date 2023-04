Ducati, Super Bagnaia vince a Jerez in rimonta

JEREZ - Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP, al termine di una splendida gara in rimonta. Il pilota della Ducati, infatti, era partito dalla quinta casella e ha dovuto fare i conti con le KTM, altra paicevole conferma in questo avvio di stagione: prima il duello con l'ex compagno di squadra Jack Miller, poi l'arrivo in volata con Brad Binder permettono a Bagnaia di mettersi alle spalle le cadute di Termas de Rio Hondo e Austin, ritrovando la testa de classifica. Giù dal podio Jorge Martin, mentre Fabio Quartararo ha chiuso decimo con la sua Yamaha dopo aver scontato due long lap penalty (il secondo per aver effettuato in maniera errata il primo), arrivata come penalità per un incidente dopo in due curve, che aveva portato a una bandiera rossa per aver abbattuto Miguel Oliveira.