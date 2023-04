Ducati, Bagnaia e il contatto con Miller: “Così lo show perde”

JEREZ - Francesco Bagnaia è tornato a vincere, e lo ha fatto nel GP di Spagna , nonostante una penalità che ha sorpreso tutti, a partire dal box Ducati , fino allo stesso pilota. Pecco, infatti, che ha dovuto ridare la posizione a Jack Miller per un contatto molto leggero, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: " Sono rimasto sorpreso dalla penalità, ne abbiamo viste di peggio e senza sanzioni. Ma la accetto. Ci stiamo lamentando perché vogliamo più coerenza in queste decisioni. Lo show così ne va a perdere , per cui sarebbe meglio essere costanti. Se arriviamo ad avere penalità uniformi, almeno possiamo capire cosa si può fare e cosa no. Oggi ci siamo appena appena toccati, non ci siamo mandati fuori; se da ora in avanti questa situazione verrà sempre penalizzata, va bene ".

Bagnaia e l'ultimo giro di Jerez

Pecco si è rivelato glaciale nella gestione degli ultimi passaggi, in cui ha tenuto dietro un pilota "feroce" come Brad Binder, già vincitore della Sprint di ieri: "Ho deciso di andare a prendere Binder, perché eravamo in una situazione di stallo. Non appena ho sentito che la temperatura della gomma davanti era scesa, ho ricominciato a spingere e poi ho cercato di superarlo immediatamente. Il passo era veloce, ma penso che si potesse fare meglio. Nell’ultimo giro ho cercato di fare il più forte possibile tutte le curve prima di un possibile punto di frenata - racconta Pecco -; mi è venuto bene, anche se per non rischiare niente ho cercato anche di tenere margine in ogni curva. Non gli ho dato possibilità di farmi superare, anche perché Brad è un bel toro".