MotoGP, Oliveira ancora ko: frattura all'omero della spalla

ROMA - Nuovo stop forzato per il pilota dell'Aprilia Miguel Oliveira che, nel corso del Gran Premio di Spagna, è rimasto vittima di una brutta caduta insieme a Fabio Quartararo. Se il francese è riuscito a tornare in pista concludendo la gara in decima posizione, il lusitano ha avuto la peggio ed è stato trasportato presso il centro medico. In seguito a dei controlli effettuati è stato riscontrato che Oliveira ha riportato una piccola frattura dell'omero della spalla sinistra. Nei prossimi giorni nuovi esami, nel frattempo Lorenzo Savadori ha preso il suo posto nei test di Jerez di lunedì.